Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
20:50
Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bugün flaş bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini açıklamış oldu. İşte Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlendiklerini ortaya çıkaran o hamlenin perde arkası!