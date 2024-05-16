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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:50

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan bugün flaş bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini açıklamış oldu. İşte Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlendiklerini ortaya çıkaran o hamlenin perde arkası!

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

Hatta ünlü çiftin Fransa'da yaşamama kararı aldığı da gelen bilgiler arasındaydı.

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Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

FRANSA'DAN AYRILMA KARARI…

Yusuf Yazıcı aldıkları kararı sonrası takımıyla sözleşmesini uzatmadı ve Fransa'dan ayrılma kararı aldı.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ünlü çiftten bugün flaş ve herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi! Melisa Aslı Pamuk’un o hamlesi evliliği ifşa etti!

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı.

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