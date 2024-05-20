Giriş Tarihi: 20.05.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
22:34
Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini ifşa etti. Bugün ise Melisa Aslı Pamuk, düğünden kareler paylaştı. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ise eşine düğün için yaptığı milyonluk jest ise magazin kulislerini hareketlendirdi. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler!