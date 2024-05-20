Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

EŞİNE MİLYONLUK DÜĞÜN HEDİYESİ!

Yusuf Yazıcı'nın ise eşine düğün için yaptığı milyonluk jest ise magazin kulislerini hareketlendirdi. Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle mutlu ettiği iddia edildi.