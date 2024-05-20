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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:34

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan Melisa Aslı pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlü oyuncu, resmi hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini ifşa etti. Bugün ise Melisa Aslı Pamuk, düğünden kareler paylaştı. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ise eşine düğün için yaptığı milyonluk jest ise magazin kulislerini hareketlendirdi. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler!

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde flaş ve herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

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Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı. Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği de ortaya çıkmış oldu.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

DÜĞÜNDEN İLK KARELER YAYINLANDI

Bugün ise Melisa Aslı Pamuk, düğünden ilk kareleri yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler geldi! Yusuf Yazıcı’dan eşi Melisa Aslı Pamuk’a milyonluk jest!

EŞİNE MİLYONLUK DÜĞÜN HEDİYESİ!

Yusuf Yazıcı'nın ise eşine düğün için yaptığı milyonluk jest ise magazin kulislerini hareketlendirdi. Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle mutlu ettiği iddia edildi.

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