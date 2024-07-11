Giriş Tarihi: 11.07.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
20:07
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini bir dönem Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu. Ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. İşte Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler!