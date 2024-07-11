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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 20:07

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini bir dönem Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu. Ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. İşte Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

EVLENDİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN O HAMLE!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu.

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Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

PARİS'TEKİ DÜĞÜNDEN İLK KARELER!

Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

İşte Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın düğününden ilk kareler!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden ilk kareler! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Paris sokaklarında böyle gezdi!

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

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