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Haberler Galeri Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 08:04

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz haftalarda sarf ettiği sözler gündem olmuştu... Melisa Döngel'in katıldığı programda yaptığı açıklamalarla şoke etmişti. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan son olarak Kirli Sepeti dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla çok konuşulmuştu...Bir süredir kalbi boş olan Melisa Döngel'in adı son olarak Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anıldı. Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu Melisa Döngel'den Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk haberlerine ilk açıklama geldi...

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel'in, bir YouTube kanalında yaptığı açıklama olay olmuştu. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan son olarak Kirli Sepeti dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla çok konuşulmuştu..

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Bir süredir kalbi boş olan Melisa Döngel'in adı son olarak Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anıldı.

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Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu Melisa Döngel'den Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk haberlerine ilk açıklama geldi...

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Döngel, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk iddiaları hakkında "Hayatımda kimse yok. Keşke birisi olsa. Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil...

Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında sorulursa Fenerbahçe taraftarıyım" diyerek gülümsedi.

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