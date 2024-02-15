Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel'in, bir YouTube kanalında yaptığı açıklama olay olmuştu. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan son olarak Kirli Sepeti dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla çok konuşulmuştu..