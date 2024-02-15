Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
08:04
Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan ilk açıklama!
Oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz haftalarda sarf ettiği sözler gündem olmuştu... Melisa Döngel'in katıldığı programda yaptığı açıklamalarla şoke etmişti. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan son olarak Kirli Sepeti dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla çok konuşulmuştu...Bir süredir kalbi boş olan Melisa Döngel'in adı son olarak Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anıldı. Melisa Döngel ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu Melisa Döngel'den Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk haberlerine ilk açıklama geldi...