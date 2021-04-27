Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:22

'den gündemi sallayan ! 'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç oyuncu , başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. 'da 2,4 milyon takipçiye sahip olan Melisa Döngel, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'nın eski sevgilisi , güzel oyuncuyu yakın markaja almıştı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirmişti. Melisa Döngel'den iddialara yanıt gecikmedi. Döngel, aşk hayatı hakkında bomba itiraflarda bulundu.

Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç oyuncu , başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

'da 2,4 milyon takipçiye sahip olan , her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

Ünlü oyuncu , YouTube'da yayınlanan "Bize Kaldı" adlı programa konuk oldu.

Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

"Sadakatsiz"de Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk'un annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran Döngel, "Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz" dedi.

Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

Dizi takipçilerinden kötü tepkiler aldığını da itiraf eden genç oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" diye konuştu.

SON DAKİKA