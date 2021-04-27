Melisa Döngel'den gündemi sallayan aşk itirafı! Guido Senia'nın yakın markaja aldığı Melisa Döngel işin aslını anlattı...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç oyuncu Melisa Döngel, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Instagram'da 2,4 milyon takipçiye sahip olan Melisa Döngel, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, güzel oyuncuyu yakın markaja almıştı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirmişti. Melisa Döngel'den iddialara yanıt gecikmedi. Döngel, aşk hayatı hakkında bomba itiraflarda bulundu.