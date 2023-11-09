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Haberler Galeri Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:36

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Uzun zamandır ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle şaşırttı. Melisa Sözen, geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Melisa Sözen, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Hiç estetiği olmadığını söyleyen güzel oyuncu 'Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım' sözleriyle dikkat çekmişti. İşte son olarak imaj yenileyen Melisa Sözen'in son hali…

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen, son olarak dijital bir platformda yer almıştı.

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

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Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen, saçlarını kısacık kestirdi.

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Sözen fotoğraflarını "Yeni başlangıçlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

YENİ İMAJ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Sosyal medyadan son halinin karelerini yayınlayan Melisa Sözen'in yeni imajını görenler ikiye bölündü.

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