Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:36

Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Uzun zamandır ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğiyle şaşırttı. Melisa Sözen, geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Melisa Sözen, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Hiç estetiği olmadığını söyleyen güzel oyuncu 'Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım' sözleriyle dikkat çekmişti. İşte son olarak imaj yenileyen Melisa Sözen'in son hali…