Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 19:57

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, geçtiğimiz yıl Merve Kaya ile Bodrum'da evlendi. Masal gibi bir düğünle evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın ihanet sebebiyle boşanacağı iddia edilmişti. İddialar karşısında sessizliğini koruyan çift, son olarak Nişantaşı'nda birlikte görüntülenerek iddiaları çürüttü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ise bugün çiftin birinci evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. İşte Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural'ın evlilik yıl dönümüne özel yaptığı o paylaşım!

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, iki yıl önce nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulundu ve 'evet' yanıtını aldı.

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

MASAL GİBİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ünlü çift, 9 Ekim'de Bodrum'da masal gibi bir düğünle evlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

'İHANET' İDDİASI!

Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

İDDİALARI ÇÜRÜTTÜLER

İddialar karşısında sessizliğini koruyan çift, birlikte görüntülenmiyorlardı. Aylardır birlikte görüntülenmeyen çift önceki gün City's Nişantaşı'nda bu iddiaları çürüttü.

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

EVLİLİKLERİNİN BİRİNCİ YILINI KUTLADILAR

Ünlü çift, bugün evliliklerinde birinci yılı doldurdu. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ise bugün çiftin birinci evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA