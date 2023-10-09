Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 19:57

Melisa Ural’dan abisi Engincan Ural’ın evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, geçtiğimiz yıl Merve Kaya ile Bodrum'da evlendi. Masal gibi bir düğünle evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya'nın ihanet sebebiyle boşanacağı iddia edilmişti. İddialar karşısında sessizliğini koruyan çift, son olarak Nişantaşı'nda birlikte görüntülenerek iddiaları çürüttü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ise bugün çiftin birinci evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. İşte Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural'ın evlilik yıl dönümüne özel yaptığı o paylaşım!