Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösteren Canan Ergüder hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti. Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e kısa zaman önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Tedavisinde sona yaklaştığı ve gayet iyi olduğunu söyleyen Canan Ergüder hayranlarını mutlu etmişti. Sağlık durumu hakkında güzel haberler veren Canan Ergüder son olarak sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile pazar pozunu paylaştı. İşte kanser tedavisine devam eden Canan Ergüder'in son hali...