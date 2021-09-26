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Haberler Galeri Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder'den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 16:05

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder'den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösteren Canan Ergüder hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti. Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e kısa zaman önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Tedavisinde sona yaklaştığı ve gayet iyi olduğunu söyleyen Canan Ergüder hayranlarını mutlu etmişti. Sağlık durumu hakkında güzel haberler veren Canan Ergüder son olarak sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile pazar pozunu paylaştı. İşte kanser tedavisine devam eden Canan Ergüder'in son hali...

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösteren Canan Ergüder hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e kısa zaman önce meme kanseri teşhisi konulmuştu.

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Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Tedavisinde sona yaklaştığı ve gayet iyi olduğunu söyleyen Canan Ergüder hayranlarını mutlu etmişti.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece ile pazar pozu!

Sağlık durumu hakkında güzel haberler veren Canan Ergüder son olarak sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile pazar pozunu paylaştı.

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