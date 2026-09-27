Mercan Köşk’te dengeler değişiyor! Bir tarafta aşk, diğer tarafta ise kıskançlık...

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!

Toprak'ın başına gelenleri öğrenen Cemre, yarım kalan sorularına cevap bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gitti. Ancak burada karşılaştığı gerçek, Cemre için yeni bir hayal kırıklığı oldu. Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu ve ondan saklandığını anlayan Cemre, yaşadığı ilişkinin gerçekliğiyle yüzleşirken en zor anlarında yanında yine Aras vardı.