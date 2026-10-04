Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:17
Mercan Köşk’te hesap vakti: Aras ve Cemre yakınlaşıyor, Toprak Tarsus'a dönüyor!
adtv'nin FARO ve Sinehane ortak yapımı dizisi Mercan Köşk, dün yayınlanan 5. bölümüyle heyecanı yükseltti. Aras'ın Esved'e karşı başlattığı mücadele giderek sertleşirken, Cemre'ye gelen gizemli mesaj ikili arasında yeni bir yüzleşmeye neden oldu. Aras'a karşı öfkeyle Tarsus'a dönen Toprak ise kimseye görünmeden gerçeğin peşine düştü. Toprak'ın dönüşü, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen yakınlığın nasıl etkileneceği sorusunu da beraberinde getirdi.