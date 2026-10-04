Mercan Köşk’te hesap vakti: Aras ve Cemre yakınlaşıyor, Toprak Tarsus’a dönüyor!

Esved'in yasa dışı işlerine büyük bir darbe vuran Aras, limandaki hamleleriyle rakibini köşeye sıkıştırmaya devam etti. İki taraf arasındaki mücadele giderek büyürken, Esved'in Aras'a karşı atacağı adımlar yeni bir hesaplaşmanın sinyallerini verdi. Cemre ise kendisine gelen gizemli mesajın ardından Aras'ın karşısına çıktı. Toprak'la ilgili cevapsız soruların gölgesinde Aras ve Cemre arasındaki bağ güçlenmeye devam ederken, ikilinin yaşadığı anlar aralarındaki duyguların da giderek daha görünür hale gelmesine neden oldu.