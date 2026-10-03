Giriş Tarihi: 03.10.2026 07:58
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 08:32
Mercan Köşk'te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv'de!
Bu akşam atv'de ekranlara gelecek olan nefes kesici yeni bölümde, Mercan Köşk'te adeta yer yerinden oynayacak. Uzun süredir özenle saklanan büyük sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, yaşanacak çarpıcı yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bakalım kapalı kapılar ardında gizlenen bu şoke edici gerçekler, köşkün tüm dengelerini nasıl altüst edecek?