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Giriş Tarihi: 03.10.2026 07:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 08:32

Mercan Köşk'te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv'de!

Bu akşam atv'de ekranlara gelecek olan nefes kesici yeni bölümde, Mercan Köşk'te adeta yer yerinden oynayacak. Uzun süredir özenle saklanan büyük sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, yaşanacak çarpıcı yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bakalım kapalı kapılar ardında gizlenen bu şoke edici gerçekler, köşkün tüm dengelerini nasıl altüst edecek?

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Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

5.BÖLÜM:

HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?

Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar.

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Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.


Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te sırlar bir bir dökülüyor! Nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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