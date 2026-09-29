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Haberler Galeri Magazin Mercan Köşk'ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan dikkat çeken sözler! 'Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...'
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:53

Mercan Köşk'ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan dikkat çeken sözler! "Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama..."

Mercan Köşk'ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, verdikleri röportajda yeni projelerini ve birlikte çalışırken birbirlerinde keşfettikleri yönleri anlattı. İkili, en büyük savaşlarından iş hayatıyla aşkı nasıl dengelediklerine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...
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Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...
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Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...
Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Mercan Köşk'ün başrolleri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, Hakan Gence'ye verdikleri röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Yeni projelerinden birlikte çalışmanın kendilerine kattıklarına, hayatlarındaki mücadelelerden aşk ve kariyer dengesine kadar pek çok konuya değinen ikili, merak edilen soruları yanıtladı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Kubilay Aka, partneri Hafsanur Sancaktutan'ın oyunculuğuna dikkat çekerek, "Oynarken çok güçlü bir güdüsü var. Bütün duyguları gözlerinden fışkırıyor. Onunla karşılıklı sahnelerimizde rahat rahat her duyguyu alıp verebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan ise Kubilay Aka'nın setteki lider yönüne vurgu yaptı. Sancaktutan, "Kubilay'ın lider bir tarafı var. Sorumluluk alıyor, insanları ayakta tutuyor. Onun oynarken bunları karşısındakine hissettirebiliyor olması benim onda yeni tanıdığım bir şey" dedi.

İkilinin açıklamaları, 'Mercan Köşk' projesinde kamera önündeki uyumlarının yanı sıra birbirlerinin oyunculuk yönlerine duydukları takdiri de ortaya koydu.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

'Mercan Köşk' projesi için Tarsus'ta bulunan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, birlikte çalışırken zorlandıkları noktaları anlattı. İkilinin "Koç burcu" vurgusu dikkat çekti.

Birlikte çalışırken en çok hangi konuda zorlandıkları sorulan Hafsanur Sancaktutan, "İkimiz de Koç burcuyuz..." diyerek söze başladı. Sancaktutan'ın bu sözleri üzerine aralarındaki inatlaşma gündeme geldi.

Oyuncu, sahne çekimleri sırasında zaman zaman fikir ayrılığı yaşadıklarını belirterek, "Sahneleri çekerken inatlaştığımız oluyor, en zorlandığımız yer bence orası" dedi. Aka, "Hafsa sahne çekerken çok ciddi, ben daha muzip bir tarafta kalabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, set çalışmalarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aka, partnerinin sahneye hazırlanırken oldukça disiplinli ve ciddi bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Hafsanur Sancaktutan'ın "Motor" dendiğinde sahneye tamamen konsantre olan oyunculardan olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kubilay Aka, "İşini gerçekten ciddiyetle yapıyor. Sahneye konsantre oluyor, en iyisini nasıl yaparım diye düşünüyor" dedi.

Kendisinin ise sahnelerde daha rahat bir yaklaşım sergilediğini belirten Aka, "Ben daha rahatım, sahne ne olursa olsun eğlenceli bir tarafını yakalıyorum" ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Hafsanur Sancaktutan, partneri Kubilay Aka'nın set sırasında kendisine her konuda destek olduğunu belirterek, "Anları nasıl değerlendirmem gerektiğini öğreniyorum. Kubilay çalışırken bana her konuda yardımcı oluyor. Sanırım 'Burada böyle yapmamalıyım' demeyi öğrendim" dedi.

Kendi çalışma sistemini anlatan Aka, "Ezberimi yaparım ama sahnelere bir gün önceden çok oturup çalışmam. Çünkü sete gittiğimde yönetmen benden farklı bir şey isterse bazen onu sonradan değiştirmek zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Teklif geldiğinde projede birlikte yer alma konusunda tereddüt yaşadıklarını söyleyen ikili, farklılıklarına rağmen süreci ortak bir noktada buluşturabildiklerini ifade etti.

"HÂLÂ ARADA TEREDDÜT EDİYORUZ"

Kubilay Aka, aynı sette uzun saatler geçirmenin zaman zaman zorlayıcı olabildiğini belirterek, "Tereddüt ettik tabii, hâlâ da arada ediyoruz. İster istemez aynı sette çok uzun saatler geçiriyoruz. Aynı fikirde olmadığımız çok zaman da oluyor" dedi.

Yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen bunları konuşarak çözebildiklerini ifade eden Aka, "Ama bunları ortak bir yere oturtup güzelce devam edebiliyoruz" diye konuştu.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

"BUNUN ÖĞRETİCİ VE GÜZEL BİR ŞEY OLACAĞINA KARAR VERDİK"

Hafsanur Sancaktutan ise her yeni projenin başlangıcında bazı soru işaretlerinin oluşabileceğini söyledi. Sancaktutan, "Her yeni projenin başında tereddüt edilebilir. Biz de düşündük, konuştuk" ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, projeyi kabul etmelerinde etkili olan nedenleri anlattı. İkilinin açıklamalarında yapımcı Yamaç Okur, hikâye ve oyuncu kadrosu öne çıktı.

"YAMAÇ OKUR'UN OLMASI BİR KONFORDU"

Kubilay Aka, projeye sıcak bakmasında yapımcı Yamaç Okur'un önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Okur'la daha önce 'Çukur' döneminde dört yıl birlikte çalıştıklarını belirten Aka, "Her şeyin başında yapımcımız Yamaç Okur çok vizyoner, yenilikçi ve oyuncuya sağladığı alanı çok iyi bildiğim biri" dedi.

Okur'un projede yer almasının kendisi için bir güven unsuru olduğunu ifade eden oyuncu, "Hikâyeyi de okumadan önce ondan geliyor olması bir konfordu. 'Mercan Köşk'e bakınca da iş güzel dedim. Hafsa'yla da zaten konuşup beraber karar verdik" diye konuştu.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

"İÇİME EN ÇOK SİNEN İŞ OLDU"

Hafsanur Sancaktutan ise 'Mercan Köşk' teklifinin geldiği dönemde başka bir projede yer aldığını belirtti. Önceki işinin henüz tamamlanmadığını ve devam edip etmeyeceğinin de net olmadığını söyleyen oyuncu, projenin bir anda sona erdiğini anlattı.

Ardından birkaç senaryo okuduğunu ifade eden Sancaktutan, "İçlerinde içime en çok sinen bu iş oldu ve dönüp 'Neden yapmıyorum?' dedim" sözleriyle projeye nasıl karar verdiğini anlattı.

Sancaktutan, projeyi tercih etmesinde yapımcı, hikâye ve oyuncu kadrosunun da etkili olduğunu belirterek, "İşin başında Yamaç Okur var; çalışmak istediğim bir yapım şirketi, hikâye ve oyuncu kadrosuydu" dedi.

Dergi kapakları ve reklam projeleriyle sık sık dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ile tarzıyla olduğu kadar imaj değişiklikleriyle de gündeme gelen Kubilay Aka, moda ile ilişkilerini anlattı. Aka, görünüşünün çoğu zaman projelerin gereklilikleri doğrultusunda şekillendiğini söylerken Sancaktutan, modaya olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını açıkladı.

"MODA OLSUN DİYE YAPMIYORUM"

Kubilay Aka, saç ve sakal gibi görünüşündeki değişikliklerin her zaman kendi tercihi olmadığını belirterek, "Ben moda olsun diye yapmıyorum. Hayatımızda bir şeylere her zaman kendimiz karar vermiyoruz" dedi.

Projelerde yönetmen ve yapımcının oyuncunun görünümüyle ilgili kararlar verebildiğini anlatan Aka, "Yönetmen, yapımcı 'Saçın bu, sakalın bu olsun' diyor, sen de yapıyorsun. Özgün olan hallerimiz de genelde iş yapmadığımız zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposunda kendisine kalan kısıtlı zamanı değerlendirmek istediğini söyleyen oyuncu, "Onda da bazen çılgınlaşıyorum. Kısıtlı zamanım oluyor ve istediklerimi yapmak istiyorum" diye konuştu.

"8-9 YAŞLARINDAYKEN KIYAFET ÇİZİYORDUM"

Hafsanur Sancaktutan ise modaya olan ilgisinin oyunculuk kariyerinden çok daha önce başladığını anlattı. "Moda benim hayatıma bu işle girmedi. 8-9 yaşlarındayken kıyafet çiziyordum" diyen oyuncu, çocukken dikiş de diktiğini söyledi.

Sancaktutan, "Bana dikiş makinesi alındı, dikiyordum. Sonra evde defile yapıyor, yürüyor, insanlardan yorum bekliyordum. Yani küçükken de ilgim varmış" sözleriyle çocukluk anılarını paylaştı.

Moda anlayışının yalnızca marka veya yüksek fiyat üzerinden şekillenmediğini vurgulayan oyuncu, "Bir şeyin en iyisini, en pahalısını, en marka olanını alayım gibi bir algım yok" dedi.

Sancaktutan, kendi stil anlayışını ise zamansızlık ve özgüven üzerinden tanımlayarak, "Biraz zamansızlığın moda olduğuna inanıyorum. İçinde rahat ve özgüvenli hissettiğin şeyin dikkat çektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan ve önemli projelerde rol alan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, şöhretin hayatlarından neleri götürdüğünü ve bu süreçte verdikleri mücadeleleri anlattı.

Kubilay Aka: "Özgürlüğünüz ister istemez gidiyor"

Kubilay Aka, oyunculuk kariyerinin kendisine getirdiği en büyük değişimin özgürlüğü olduğunu söyledi. Aka, "Özgürlüğünüz ister istemez gidiyor. En önemlisi yavaş yavaş kendi kabuğuma çekildiğim bir hale geldim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, kariyeri boyunca yaşadığı sorunları değerlendirirken mücadelesinin büyük ölçüde kendisiyle olduğunu fark ettiğini söyledi. "O bana bunu yaptı, şu bana şunu yaptı. Benim hakkımda şunu dediler, bunu dediler... Fark ettim ki bunların hepsi kendimle savaştı bir yerde" diyen Aka, kendisiyle mücadelesinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

Hafsanur Sancaktutan: "10 yıl boyunca birçok şeyden çok fazla ödün verdim"

Oyunculuğa 17 yaşında başladığını belirten Hafsanur Sancaktutan, sektörün ilk yıllarında yaşadığı heyecanı anlattı. O dönemde her şeyin kendisine büyülü geldiğini söyleyen oyuncu, "İstediğim şeyi yapacak, görünür olacak ve bütün duygularımı herkesle paylaşacaktım. Her şey gerçekten çok büyülü geliyordu" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan linç kültürü itirafı: "Artık etkilenmiyorum"

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada oyunculara yönelik olumsuz yorumlar ve linç kültürünün kendilerini nasıl etkilediğini anlattı. İkili, kariyerlerinin ilk yıllarında bu durumdan daha fazla etkilendiklerini, zamanla ise sosyal medyada yazılanların gerçek hayattaki karşılığının her zaman olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Kubilay Aka: "İlk 5-6 sene çok yordu"

Kubilay Aka, kariyerinin ilk yıllarında sosyal medyadaki yorumların kendisini oldukça yıprattığını belirterek, "İlk 5-6 sene bu durum beni çok yordu. Sonra gerçek olmadığını görmeye başladım" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, yeni projeleri 'Mercan Köşk'ün hikâyesini ve yapımda öne çıkan kaos temasını anlattı. Aka, dizinin merkezindeki aile çatışmasını Shakespeare hikâyelerine benzetirken, ikili kendi hayatlarında kaosla ilişkilerini de değerlendirdi.

"İKİ AİLENİN BİRBİRİNE OLAN DÜŞMANLIĞI"

'Mercan Köşk'ü daha önce izlememiş birine anlatması istenen Kubilay Aka, hikâyede iki ailenin arasındaki düşmanlığın önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Aka, "Aslında bir Shakespeare hikâyesi görüyorum. İki ailenin birbirine olan düşmanlığı ve bu ailelerin sürekli birbirlerine dokunmaları bu hikâyenin en temel olayı" dedi.

Hikâyede çok sayıda karakter bulunduğunu ve her birinin farklı sırlar taşıdığını belirten oyuncu, "Tabii içinde bir sürü karakter var ve onların içinde barındırdığı sırlar... Bu sırların yavaş yavaş ortaya çıkışıyla kaos başlıyor" ifadelerini kullandı.

"BEN KAOSU HİÇ SEVMEM"

Hikâyenin merkezindeki kaos üzerinden kendisinin kaosla ilişkisi sorulan Aka, günlük hayatında sakinliği tercih ettiğini söyledi. Oyuncu, "Ben kaosu hiç sevmem. Huzurlu olalım, yetiyor bana" dedi.

Hafsanur Sancaktutan ise kaosun herkes tarafından farklı karşılanabileceğini belirterek, "Kaosu kim sever ki ama bundan beslenen insanlar var" ifadelerini kullandı.

Kaosun içine girdiğinde çözüm üretmeye çalıştığını ancak kendisinin kaos yaratmadığını söyleyen Sancaktutan, "Kaosa denk geldiğimde baş etmeye çalışırım ama kaos yaratmam" diye konuştu.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

İkili, karakterlerin geçmişle hesaplaşmalarından kendi güç tanımlarına ve izleyicinin neden diziyi takip etmesi gerektiğine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞ YÜZDE YÜZ UNUTULAMAZ"

Dizideki karakterlerin geçmişlerine sıkı sıkıya bağlı yaşamaları üzerinden kendi geçmişleriyle ilişkileri sorulan Hafsanur Sancaktutan, yaşananların tamamen unutulamayacağını söyledi.

Sancaktutan, "Bence hiç kimse geçmişi yüzde yüz unutamaz" diyerek, yaşanan sorunların üzerini örtmek yerine gerçekten çözmenin önemli olduğunu vurguladı.

Oyuncu, "Halının altına süpürmek, üzerini örtmek, 'Tamam, geçti bitti' demek yerine oradaki problemi gerçekten çözüp önüne tekrar o tarz bir şey çıktığında 'Bunu geçmişte de yaşamıştım' diyerek verdiğin reaksiyon önemli" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yaşananların ancak çözümlendiğinde geride bırakılabileceğini belirten Sancaktutan, "Eğer çözümlediğin bir şeyse gerçekten geçmiş olarak kalıyor ama yine de unutulmuyor" dedi.

Kubilay Aka ise geçmişe takılı kalmanın insanı ileriye taşımadığını düşündüğünü belirterek, "Geçmişe takılı kalmanın pek iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Yaşananlardan ders çıkarmanın önemine dikkat çeken Aka, "Bir sürü şey başımıza gelmiş olabilir. Bir sürü şey yaşamış olabiliriz ama 'O öyle oldu', 'Bir daha böyle olacak', 'Şimdi böyle' demek yerine ders çıkarıp devam ediyorum" dedi.

"BENİM İÇİN ZAMANIN VARSA GÜÇLÜSÜN"

'Mercan Köşk'te gücü elinde tutmaya çalışan iki aile ve karakterlerin mücadelesi de hikâyenin önemli unsurlarından biri. Gücün kendileri için ne ifade ettiği sorulan Kubilay Aka, kavramı para ve zaman üzerinden değerlendirdi.

Aka, "Çok paran, çok huzurun olabilir ama zamanın yoksa hiçbir şeye yaramıyor. O yüzden benim için zamanın varsa güçlüsün" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan ise gücü maddiyatla ilişkilendirmediğini belirterek farklı bir bakış açısı ortaya koydu. "Dışarıdan bakınca çok güçlü dediğimiz insanlar da görüyoruz. Bence esas güç, güçsüzlükle de başa çıkabilmektir" diyen oyuncu, sözlerini "O yüzden ben güçsüzün daha güçlü olduğuna inanırım" diyerek tamamladı.

"EMEK VE İNANÇ EKRANA DA GEÇİYOR"

İzleyicilerin neden 'Mercan Köşk'ü takip etmesi gerektiği sorusuna ise Hafsanur Sancaktutan, dizinin arkasındaki ekip çalışmasına vurgu yaparak yanıt verdi.

Sancaktutan, "Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya çıkarmak için çok uğraşan, yaptığı işe inanan ve gerektiğinde onun için savaşan bir ekibiz" dedi.

Tüm ekibin aynı heyecan ve özenle çalıştığını belirten oyuncu, "Bence bu emek ve inanç ekrana da geçiyor. İzleyici de samimi olanı, gerçekten emek verileni hissediyor" ifadelerini kullandı.

Kubilay Aka ise dizinin tek bir karakter ya da çift üzerinden ilerlemediğine dikkat çekti. "Her karakterimizin bir hikâyesi, duygusu var. Mesela biz bir çift veya tek bir karaktere bağlı bir dizi değiliz" diyen Aka, seyircinin farklı karakterlerde kendisinden bir parça bulabileceğini söyledi.

Oyuncu kadrosunun gücüne de dikkat çeken Aka, "Seyirci her karakterde kendine dair bir şey hissedebilir. Çünkü çok kuvvetli bir oyuncu kadromuz var" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, yoğun set temposunun ilişkilerine etkisini anlattı. Günün büyük bölümünü birlikte geçiren çift, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmanın başlarda kolay olmadığını söyledi.

"ŞU AN DAHA ÇOK İŞ ARKADAŞIYIZ"

Tarsus'ta sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar birlikte sette olan çiftin bu yoğun çalışma temposunun aşk hayatlarını nasıl etkilediği soruldu. Kubilay Aka, "Şu an daha çok iş arkadaşıyız" yanıtını verdi.

BİRBİRLERİNİ ANLATTILAR

İlk kez birlikte gazete röportajı veren çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini de söyledi. Sancaktutan, "Aslında özel hayatı konuşmayı çok tercih etmiyorum" derken Aka, "Biz biraz bireysel olarak kendimizi dışarıya göstermeyi sevmiyoruz aslında. Yani bir şeyleri daha içimizde yaşadığımız bir durumda kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen birbirlerini anlatmaları istendiğinde ise ikili, partnerlerine övgü dolu sözlerle bahsetti.

Sancaktutan, Aka için "İyi ve çok merhametli biri. Her şeyden önce güzel bir insan" dedi. Partnerinin ailesine ve ülkesine karşı da duyarlı olduğunu belirten oyuncu, "Merhametli tarafı, yaptığı işler, insanlara göstermeden yaptığı iyilikler, hepsi çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kubilay Aka ise Sancaktutan'ı "Neşe dolu, birlikte vakit geçirmesi çok keyifli biri" sözleriyle anlattı. Partnerinin kendisine söylediği güzel sözlerin onun için de geçerli olduğunu belirten Aka, "Çok güzel gülüyor, çok iyi bir insan. Çok küçük detaylarla insana çok iyi hissettirebiliyor" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Sancaktutan ve Aka, dışarıdan birbirlerine zıt görünen karakterlerinin ilişkilerine nasıl yansıdığını anlattı. Aka, kamuoyundaki algının aksine kendisinin daha komik ve duygusal, Sancaktutan'ın ise daha analitik olduğunu söyledi.

"BEN DAHA KOMİĞİM, HAFSA DAHA ANALİTİK"

Dışarıdan bakıldığında Kubilay Aka'nın daha ciddi ve cool, Hafsanur Sancaktutan'ın ise daha neşeli ve hareketli göründüğü hatırlatılınca Aka, "Aslında tam tersiyiz. Ben daha komiğim. Hafsa daha analitik, ben daha duygusalım" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, hayatlarının hangi döneminde olduklarını ve kamuoyunun bilmediği yönlerini anlattı. Sancaktutan kendisini keşfetmeye ve öğrenmeye odaklandığını söylerken, Aka geleceğe dair kaygılarının arttığını belirtti.

"BİR TIK DAHA CİDDİYET GELDİ"

Hafsanur Sancaktutan, hayatının şu anki dönemini "Keşfetme, öğrenme ve bekleme dönemi" sözleriyle tanımladı.

31 yaşındaki Kubilay Aka ise yaşının ilerlemesiyle birlikte geleceğe dair düşüncelerinin daha fazla öne çıktığını söyledi. Aka, "Bir tık daha ciddiyet geldi. Gelecekte ne olacak kaygısı oluşmaya başladı. 10 yıl sonra nerede olacağım, ne yapacağım..." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten oyuncu, "Ama hâlâ kendimi geliştirme dönemindeyim" dedi.

Hafsanur Sancaktutan: "Göründüğüm kadar neşeli değilim"

Kendisinde insanların şaşıracağı bir özellik sorulan Sancaktutan, dışarıdan görünen neşeli imajının hayatının tamamını yansıtmadığını söyledi.

Oyuncu, "İnsanlar şaşırıyor ama ben göründüğüm kadar neşeli biri değilim. Tamam, öyle anlarım var ama fazla mükemmeliyetçiyim sanırım ve bazen suratsız olabiliyorum" dedi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Öte yandan özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçen günlerde ablasıyla gündeme gelmişti.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Güzel oyuncunun kendisinden bir yaş büyük ablasıyla olan benzerliği dikkat çekti.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

İkilinin benzerliği görenleri şaşırtırken, ablasını görenler hayran kaldı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

İşte Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Mercan Köşk’ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan dikkat çeken sözler! Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

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