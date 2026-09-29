Mercan Köşk'ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan dikkat çeken sözler! "Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama..."

"İÇİME EN ÇOK SİNEN İŞ OLDU"

Hafsanur Sancaktutan ise 'Mercan Köşk' teklifinin geldiği dönemde başka bir projede yer aldığını belirtti. Önceki işinin henüz tamamlanmadığını ve devam edip etmeyeceğinin de net olmadığını söyleyen oyuncu, projenin bir anda sona erdiğini anlattı.

Ardından birkaç senaryo okuduğunu ifade eden Sancaktutan, "İçlerinde içime en çok sinen bu iş oldu ve dönüp 'Neden yapmıyorum?' dedim" sözleriyle projeye nasıl karar verdiğini anlattı.

Sancaktutan, projeyi tercih etmesinde yapımcı, hikâye ve oyuncu kadrosunun da etkili olduğunu belirterek, "İşin başında Yamaç Okur var; çalışmak istediğim bir yapım şirketi, hikâye ve oyuncu kadrosuydu" dedi.

Dergi kapakları ve reklam projeleriyle sık sık dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ile tarzıyla olduğu kadar imaj değişiklikleriyle de gündeme gelen Kubilay Aka, moda ile ilişkilerini anlattı. Aka, görünüşünün çoğu zaman projelerin gereklilikleri doğrultusunda şekillendiğini söylerken Sancaktutan, modaya olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını açıkladı.

"MODA OLSUN DİYE YAPMIYORUM"

Kubilay Aka, saç ve sakal gibi görünüşündeki değişikliklerin her zaman kendi tercihi olmadığını belirterek, "Ben moda olsun diye yapmıyorum. Hayatımızda bir şeylere her zaman kendimiz karar vermiyoruz" dedi.

Projelerde yönetmen ve yapımcının oyuncunun görünümüyle ilgili kararlar verebildiğini anlatan Aka, "Yönetmen, yapımcı 'Saçın bu, sakalın bu olsun' diyor, sen de yapıyorsun. Özgün olan hallerimiz de genelde iş yapmadığımız zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposunda kendisine kalan kısıtlı zamanı değerlendirmek istediğini söyleyen oyuncu, "Onda da bazen çılgınlaşıyorum. Kısıtlı zamanım oluyor ve istediklerimi yapmak istiyorum" diye konuştu.

"8-9 YAŞLARINDAYKEN KIYAFET ÇİZİYORDUM"

Hafsanur Sancaktutan ise modaya olan ilgisinin oyunculuk kariyerinden çok daha önce başladığını anlattı. "Moda benim hayatıma bu işle girmedi. 8-9 yaşlarındayken kıyafet çiziyordum" diyen oyuncu, çocukken dikiş de diktiğini söyledi.

Sancaktutan, "Bana dikiş makinesi alındı, dikiyordum. Sonra evde defile yapıyor, yürüyor, insanlardan yorum bekliyordum. Yani küçükken de ilgim varmış" sözleriyle çocukluk anılarını paylaştı.

Moda anlayışının yalnızca marka veya yüksek fiyat üzerinden şekillenmediğini vurgulayan oyuncu, "Bir şeyin en iyisini, en pahalısını, en marka olanını alayım gibi bir algım yok" dedi.

Sancaktutan, kendi stil anlayışını ise zamansızlık ve özgüven üzerinden tanımlayarak, "Biraz zamansızlığın moda olduğuna inanıyorum. İçinde rahat ve özgüvenli hissettiğin şeyin dikkat çektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.