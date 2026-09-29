Mercan Köşk'ün yıldızları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan dikkat çeken sözler! "Aynı sette uzun zaman geçiriyoruz ama..."

İkili, karakterlerin geçmişle hesaplaşmalarından kendi güç tanımlarına ve izleyicinin neden diziyi takip etmesi gerektiğine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
"GEÇMİŞ YÜZDE YÜZ UNUTULAMAZ"
Dizideki karakterlerin geçmişlerine sıkı sıkıya bağlı yaşamaları üzerinden kendi geçmişleriyle ilişkileri sorulan Hafsanur Sancaktutan, yaşananların tamamen unutulamayacağını söyledi.
Sancaktutan, "Bence hiç kimse geçmişi yüzde yüz unutamaz" diyerek, yaşanan sorunların üzerini örtmek yerine gerçekten çözmenin önemli olduğunu vurguladı.
Oyuncu, "Halının altına süpürmek, üzerini örtmek, 'Tamam, geçti bitti' demek yerine oradaki problemi gerçekten çözüp önüne tekrar o tarz bir şey çıktığında 'Bunu geçmişte de yaşamıştım' diyerek verdiğin reaksiyon önemli" ifadelerini kullandı.
Geçmişte yaşananların ancak çözümlendiğinde geride bırakılabileceğini belirten Sancaktutan, "Eğer çözümlediğin bir şeyse gerçekten geçmiş olarak kalıyor ama yine de unutulmuyor" dedi.
Kubilay Aka ise geçmişe takılı kalmanın insanı ileriye taşımadığını düşündüğünü belirterek, "Geçmişe takılı kalmanın pek iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
Yaşananlardan ders çıkarmanın önemine dikkat çeken Aka, "Bir sürü şey başımıza gelmiş olabilir. Bir sürü şey yaşamış olabiliriz ama 'O öyle oldu', 'Bir daha böyle olacak', 'Şimdi böyle' demek yerine ders çıkarıp devam ediyorum" dedi.
"BENİM İÇİN ZAMANIN VARSA GÜÇLÜSÜN"
'Mercan Köşk'te gücü elinde tutmaya çalışan iki aile ve karakterlerin mücadelesi de hikâyenin önemli unsurlarından biri. Gücün kendileri için ne ifade ettiği sorulan Kubilay Aka, kavramı para ve zaman üzerinden değerlendirdi.
Aka, "Çok paran, çok huzurun olabilir ama zamanın yoksa hiçbir şeye yaramıyor. O yüzden benim için zamanın varsa güçlüsün" ifadelerini kullandı.
Hafsanur Sancaktutan ise gücü maddiyatla ilişkilendirmediğini belirterek farklı bir bakış açısı ortaya koydu. "Dışarıdan bakınca çok güçlü dediğimiz insanlar da görüyoruz. Bence esas güç, güçsüzlükle de başa çıkabilmektir" diyen oyuncu, sözlerini "O yüzden ben güçsüzün daha güçlü olduğuna inanırım" diyerek tamamladı.
"EMEK VE İNANÇ EKRANA DA GEÇİYOR"
İzleyicilerin neden 'Mercan Köşk'ü takip etmesi gerektiği sorusuna ise Hafsanur Sancaktutan, dizinin arkasındaki ekip çalışmasına vurgu yaparak yanıt verdi.
Sancaktutan, "Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya çıkarmak için çok uğraşan, yaptığı işe inanan ve gerektiğinde onun için savaşan bir ekibiz" dedi.
Tüm ekibin aynı heyecan ve özenle çalıştığını belirten oyuncu, "Bence bu emek ve inanç ekrana da geçiyor. İzleyici de samimi olanı, gerçekten emek verileni hissediyor" ifadelerini kullandı.
Kubilay Aka ise dizinin tek bir karakter ya da çift üzerinden ilerlemediğine dikkat çekti. "Her karakterimizin bir hikâyesi, duygusu var. Mesela biz bir çift veya tek bir karaktere bağlı bir dizi değiliz" diyen Aka, seyircinin farklı karakterlerde kendisinden bir parça bulabileceğini söyledi.
Oyuncu kadrosunun gücüne de dikkat çeken Aka, "Seyirci her karakterde kendine dair bir şey hissedebilir. Çünkü çok kuvvetli bir oyuncu kadromuz var" dedi.