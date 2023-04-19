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Haberler Galeri Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar babaevi 'Gönül Köşkü'nü satılığa çıkardı! "Bir kısmı müze olarak kalacak"
Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 07:03

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar babaevi 'Gönül Köşkü'nü satılığa çıkardı! "Bir kısmı müze olarak kalacak"

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar radikal bir karar vererek müzik dünyasına adım attı. 'Canım Seni Çekiyor' isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Beste Açar "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu..." sözleriyle babasının ardından bu isteğini yerine getirdiğini açıkladı. Açar, Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü' adını verdiği evi, geçen ay satılığa çıkardığını açıkladı ve ekledi: "8 yıl oldu biz de artık satalım dedik. Onun da isteği buydu. Emlak danışmanlık şirketine 'Evin bir kısmı müze olarak kalırsa satarız' dedik, kabul ettiler."

GÖKHAN GÖKDUMAN
Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevi ’Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Kayahan'ın kızı Beste Açar, 'Canım Seni Çekiyor' isimli sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevi ’Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Balıkesir Gömeç'te bulunan rahmetli Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' adını verdiği evini, geçen ay satılığa çıkardığını açıklayan Açar, köşkün bir köşesinin, babasının hatıralarının yaşayacağı müze olarak kalmasını istediğini söyledi.

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Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevi ’Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Küçük yaşlarda babasına vokalistlik yaptığını söyleyen Beste Açar, "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu. Sanki ben bunu yaparsam kendim olmaktan vazgeçecekmişim gibi bir algım vardı" dedi.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevi ’Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı! Bir kısmı müze olarak kalacak

KENDİM GİBİYİM
Klipteki sade ve doğal giyim tarzı hakkında da konuşan Açar, "Normal hayatımda da bu şekilde giyiniyorum. Klipte de tek giyinen kadın olabilirim. Kendim olmaya devam edeceğim. Dünyaya baktığımızda sahne çok başka bir yer ve orada normal hayattaki gibi olmak zorunda değiliz.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevi ’Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Türkiye'de bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben diğer yolu tercih etmiyorum" diye konuştu.

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