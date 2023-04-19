Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 07:03

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar babaevi 'Gönül Köşkü'nü satılığa çıkardı! "Bir kısmı müze olarak kalacak"

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar radikal bir karar vererek müzik dünyasına adım attı. 'Canım Seni Çekiyor' isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Beste Açar "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu..." sözleriyle babasının ardından bu isteğini yerine getirdiğini açıkladı. Açar, Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü' adını verdiği evi, geçen ay satılığa çıkardığını açıkladı ve ekledi: "8 yıl oldu biz de artık satalım dedik. Onun da isteği buydu. Emlak danışmanlık şirketine 'Evin bir kısmı müze olarak kalırsa satarız' dedik, kabul ettiler."