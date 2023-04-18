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Haberler Galeri Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! 'Uzaylı' açıklaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:17

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! 'Uzaylı' açıklaması dikkat çekti

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada akıl almaz sözler sarf etti. Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etmişti. Beste Açar katıldığı 2. Sayfa programında, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan'dan bahsetti. Açar, "Onu çok özlediğim zamanlarda gözlerimi kapatıp, olması gerektiği kadar algılayabiliyorum" dedi.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! ’Uzaylı’ açıklaması dikkat çekti

3 Nisan 2015 tarihinde yumuşak doku kanserine yenik düşen Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlamıştı. Babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini belirten şarkıcı; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem'le de iletişimde olduğunu iddia etmişti.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! ’Uzaylı’ açıklaması dikkat çekti

MEVLANA VE MERYEMNA'YLA DA İLETİŞİMDEYİM"

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek, eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini açıklayarak gündem olan Beste Açar, "Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek şeklinde değildi, onun enerjisini algılamaktı.

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Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! ’Uzaylı’ açıklaması dikkat çekti

Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! ’Uzaylı’ açıklaması dikkat çekti

'Bu kız aklını kaçırmış' diyenler olabilir. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de, onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! ’Uzaylı’ açıklaması dikkat çekti

Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" şeklinde konuşmuştu.

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