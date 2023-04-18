Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:17

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! 'Uzaylı' açıklaması dikkat çekti

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada akıl almaz sözler sarf etti. Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etmişti. Beste Açar katıldığı 2. Sayfa programında, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan'dan bahsetti. Açar, "Onu çok özlediğim zamanlarda gözlerimi kapatıp, olması gerektiği kadar algılayabiliyorum" dedi.