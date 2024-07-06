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Haberler Galeri Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 09:44

Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, şimdilerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. 32 yaşındaki Sarıkaya ile dolu dizgin aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir kaşesini arttırdı. Ünlü şarkıcının, yaşadığı bu ilişki sayesinde çok fazla gündeme gelince sahne fiyatını artırdığı ve 5 kat fazla ücret talep ettiği öğrenildi.

Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya müzisyen Mert Demir'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.

Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

SERENAY ZAMMI

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir'den yeni tarife!

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Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı gelmişti. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı.

Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İtalya'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Kuruçeşme'de ilk kez el ele görüntülenmişti.

Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Geçen günlerde Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i dün gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserinde izlemişti.

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