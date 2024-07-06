Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
09:44
Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, şimdilerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. 32 yaşındaki Sarıkaya ile dolu dizgin aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir kaşesini arttırdı. Ünlü şarkıcının, yaşadığı bu ilişki sayesinde çok fazla gündeme gelince sahne fiyatını artırdığı ve 5 kat fazla ücret talep ettiği öğrenildi.