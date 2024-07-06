Serenay zammı...Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir’den yeni tarife!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya müzisyen Mert Demir'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.