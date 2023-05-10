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Haberler Galeri Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:08

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

Bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Merve Boluğur, özel hayatının yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan ve evlilikleri hüsranla son bulan Boluğur, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak çıktığı tatilden havuz pozları paylaştı. Gece demeden kendini havuza bırakan ve dekolteli siyah mayosuyla art arda pozlar paylaşan Merve Boluğur'a, kısa sürede binlerce beğeni yağdı!

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

"Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan, yıllar önce ekranlara ara vererek setlerden uzak durmayı tercih eden güzel oyuncu Merve Boluğur, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

Murat Dalkılıç ile evliliğinin bitmesinin ardından aradığı mutluluğu Mert Aydın'da bulan Boluğur, 53 gün evli kaldıktan sonra bu evliliğini de noktalamıştı.

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Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan ve evlilikleri hüsranla son bulan Boluğur, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan ve pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, son olarak gittiği tatilden havuz pozları paylaştı.

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

Gece gece havuza girerek art arda pozlar veren Boluğur, dekolteli siyah mayosuyla adeta sosyal medyayı salladı.

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