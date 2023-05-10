Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:08

Merve Boluğur gece demedi kendini havuza bıraktı! Dekolteli siyah mayosuyla art arda paylaştı beğeni yağdı!

Bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Merve Boluğur, özel hayatının yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan ve evlilikleri hüsranla son bulan Boluğur, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak çıktığı tatilden havuz pozları paylaştı. Gece demeden kendini havuza bırakan ve dekolteli siyah mayosuyla art arda pozlar paylaşan Merve Boluğur'a, kısa sürede binlerce beğeni yağdı!