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Haberler Galeri Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 11:50

Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen pozunu hayranlarıyla paylaştı. Merve Boluğur'un siyahlar içindeki paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Yaptığı açıklamalar ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, son günlerde ise Instagram hesabından sık sık siyah kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşıyor.

Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Güzel oyuncu bu defa arkada İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Boluğur'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

"ÇOK GÜZELSİN"

Oyuncunun paylaşımına ise hayranları "Halloween güzeline bakın", "Çok güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

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