Merve Boluğur siyahlar içinde paylaştı sosyal medyayı salladı! İddialı pozlarından kadını yine yaptı yapacağını!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen pozunu hayranlarıyla paylaştı. Merve Boluğur'un siyahlar içindeki paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.