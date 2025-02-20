Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
02:04
Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, 2022 yılında dünyaevine girdi. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, evliliklerinin ikinci yılında ayrılık kararı aldı. Ayrılık sonrası psikolojik olarak çöktüğü iddia edilen Merve Boluğur, aşka bir şans daha verdi ve 2022 yılında DJ Mert Aydın'la evlendi ve çift kısa sürede ayrıldı. Bugün ise Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la barıştığı ileri sürüldü. Merve Boluğur akşam yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adeta iddialara yanıt verdi.