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Haberler Galeri Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:04

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, 2022 yılında dünyaevine girdi. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, evliliklerinin ikinci yılında ayrılık kararı aldı. Ayrılık sonrası psikolojik olarak çöktüğü iddia edilen Merve Boluğur, aşka bir şans daha verdi ve 2022 yılında DJ Mert Aydın'la evlendi ve çift kısa sürede ayrıldı. Bugün ise Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la barıştığı ileri sürüldü. Merve Boluğur akşam yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adeta iddialara yanıt verdi.

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin dillere destan evliliği çok konuşulurken, yaptıkları düğünle de magazin gündeminde yer almışlardı.

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

Ünlü çiftin evlendikleri andan itibaren bir çocukları olması beklenirken, Boluğur ve Dalkılıç'ın boşanma kararı alması herkesi şoke etmişti.

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Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

Bu boşanmadan sonra Boluğur'un psikolojik olarak çöktüğü iddia edilirken, Murat Dalkılıç birçok tepki ile karşı karşıya kalmıştı.

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

BÜYÜK İDDİA!

X platformunda yer alan iddialara göre, eski eşler uzun bir ayrılıktan sonra ilişkilerine bir şans daha verdi.

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’la barışma dedikodularına tokat gibi cevap! Öyle bir paylaşım yaptı ki…

Bu iddia kısa sürede kulaktan kulağa yayılırken, ikili için bir tweet atıldı.

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