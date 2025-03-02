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Haberler Galeri Merve Boluğur'la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:54

Merve Boluğur'la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

2022 yılında dünyaevine giren şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Son günlerde ikilinin yeniden bir araya geldiğine dair söylentiler yayılırken, Boluğur bu iddiaları net bir dille yalanladı ve hayatında kimsenin olmadığını açıkladı. Öte yandan, Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulurken, ünlü şarkıcı sahnede yaptığı açıklamayla aşkını resmen ilan etti.

Merve Boluğur’la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

Çiftin ayrılığının üzerinden uzun bir zaman geçmiş olsa da ikili hakkında ortaya atılan iddialar ilişkilerinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Merve Boluğur’la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin dillere destan evliliği çok konuşulurken, yaptıkları düğünle de magazin gündeminde yer almışlardı.

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Merve Boluğur’la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

Ünlü çiftin evlendikleri andan itibaren bir çocukları olması beklenirken, Boluğur ve Dalkılıç'ın boşanma kararı alması herkesi şoke etmişti.

Merve Boluğur’la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

Bu boşanmadan sonra Boluğur'un psikolojik olarak çöktüğü iddia edilirken, Murat Dalkılıç birçok tepki ile karşı karşıya kalmıştı.

Merve Boluğur’la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...

BÜYÜK İDDİA!

X platformunda yer alan iddialara göre, eski eşler uzun bir ayrılıktan sonra tekrar barışmışlardı.