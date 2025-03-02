Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
16:54
Merve Boluğur'la barıştığı iddia ediliyordu! Murat Dalkılıç yeni aşkını sahnede böyle duyurdu...
2022 yılında dünyaevine giren şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Son günlerde ikilinin yeniden bir araya geldiğine dair söylentiler yayılırken, Boluğur bu iddiaları net bir dille yalanladı ve hayatında kimsenin olmadığını açıkladı. Öte yandan, Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulurken, ünlü şarkıcı sahnede yaptığı açıklamayla aşkını resmen ilan etti.