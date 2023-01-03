Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:37

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçen yıllarda sona erdirmişti. Boşanma sürecinde Merve Dizdar'ın adı ihanet iddialarına karışmış, ancak oyuncu Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddialarını reddetmişti. Son olarak ikilinin yeni yılı birlikte karşıladığı bir fotoğraf ortaya çıktı. İşte ihanet iddialarını reddeden Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ortaya çıkan o karesi...