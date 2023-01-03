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Haberler Galeri Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:37

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçen yıllarda sona erdirmişti. Boşanma sürecinde Merve Dizdar'ın adı ihanet iddialarına karışmış, ancak oyuncu Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddialarını reddetmişti. Son olarak ikilinin yeni yılı birlikte karşıladığı bir fotoğraf ortaya çıktı. İşte ihanet iddialarını reddeden Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ortaya çıkan o karesi...

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, Haziran 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Boşanma sürecinde Merve Dizdar'ın, Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

Ancak Dizdar, bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

MERVE DİZDAR İLE UĞUR UZUNEL'İN AŞKI BELGELENDİ!

Aylar sonra iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı.

Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşkı belgelendi! İhanet iddialarını reddetmişti...

İkilinin ilişkilerini sır gibi sakladığı ve gizli gizli görüştükleri belgelendi.

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