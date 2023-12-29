Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! "Artık seni tanıyamıyoruz"
Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 07:25

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! "Artık seni tanıyamıyoruz"

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor. Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor. Meryem Uzerli'nin son hali olay oldu. Uzerli'nin paylaşımında yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü Dr. Simon Qurian'ın kapısını çalmıştı. Çene ve yanak dolgularını yenileten Meryem Uzerli bu kez dozunu biraz fazla kaçırmış. Güzel oyuncu Meryem Uzerli son görüntüsü ile hayranlarının eleştirilerinin hedefi oldu. Güzel oyuncu, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor. Ancak Meryem Uzerli'nin son halini gören takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu. Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok... İşte estetiği abartan Meryem Uzerli'nin son hali...

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! Artık seni tanıyamıyoruz

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündemde. Oyuncunun yüzündeki güzellik uygulamaları, sosyal medya takipçileri tarafından eleştirildi.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! Artık seni tanıyamıyoruz

Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncuyu görenler, "Bu Meryem olamaz. Sanki yüz nakli olmuş" diyerek Uzerli'yi eleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! Artık seni tanıyamıyoruz

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle 2011 yılında hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! Artık seni tanıyamıyoruz

Güzel oyuncu son olarak, "Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! Artık seni tanıyamıyoruz

Uzerli'nin Suudi Arabistan'dan paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirmişti. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği gözlendi.

SON DAKİKA