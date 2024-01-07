Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:20

Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, yayınlanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadınları arasına girmeyi başarmıştı. Yaptırdığı estetikler her zaman gündem olun Meryem Uzerli'nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. İşte merak edenler için o detaylar...

Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli, kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınmaya başlandı. Dizideki Hürrem karakterini başarıyla canlandıran ve yıldızı parlayan Uzerli, dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildi. Listenin yayınlandığı World of Statistics hesabını dünyanın en zengin ismi Elon Musk da takip ediyor.

Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

DÜNYA GÜZELLERİYLE AYNI LİSTEDE

Elon Musk'ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli'nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etmişti. Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi ünlü kadınlar arasında yerini almıştı.

Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

Meryem Uzerli, 'The most beautiful actress of all time', yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterilmişti.

Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

Meryem Uzerli, yaptırdığı estetiklerle her zaman gündem olmayı başarıyor.

SON DAKİKA