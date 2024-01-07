Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:20
Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, yayınlanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadınları arasına girmeyi başarmıştı. Yaptırdığı estetikler her zaman gündem olun Meryem Uzerli'nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. İşte merak edenler için o detaylar...