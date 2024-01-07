Meryem Uzerli’nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı! Yaptırdığı estetikler olay olmuştu...

DÜNYA GÜZELLERİYLE AYNI LİSTEDE

Elon Musk'ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli'nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etmişti. Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly vardı.