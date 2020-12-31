Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den yeni pozlar!

'ın 'ı olarak Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor. Meryem Uzerli hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meryem Uzerli doğuma günler kala objektif karşısına geçti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık hamile Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Meryem Uzerli'nin yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına kızı Lara da eşlik etti. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:41
Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

'ın 'ı olarak Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor. Meryem Uzerli hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

Meryem Uzerli doğuma günler kala objektif karşısına geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık hamile Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi.

Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

Meryem Uzerli'nin yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına kızı Lara da eşlik etti.

SON DAKİKA