Meryem Uzerli'nin hamilelik fotoğraflarına kızı Lara da eşlik etti... Meryem Uzeril'den karnı burnunda yeni pozlar!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor. Meryem Uzerli hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meryem Uzerli doğuma günler kala objektif karşısına geçti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık hamile Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına kızı Lara da eşlik etti. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları...