Meryem Uzerli'nin siyah-beyaz güzelliği hayran bıraktı! Meryem Uzerli'den yeni pozlar...

Meryem Uzerli son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Meryem Uzerli'ye övgüler yağdı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat vermişti. Dizideki performansıyla şöhretin zirvesine çıkan Meryem Uzerli, Dizideki performansıyla şöhretin zirvesine çıkan Meryem Uzerli, her yaptığıyla büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Hayranlarından Meryem Uzerli'ye yorum yağdı... İşte Meryem Uzerli'nin dikkat çeken siyah-beyaz kareleri...