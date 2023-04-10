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Haberler Galeri Meryem Uzerli'nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!
Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:24

Meryem Uzerli'nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor. Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor. Meryem Uzerli'nin son olarak kızlarıyla yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu. Uzerli'nin paylaşımında yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü Dr. Simon Qurian'ın kapısını yine çalmıış... Çene ve yanak dolgularını yenileten Meryem Uzerli bu kez dozunu biraz fazla kaçırmış. Güzel oyuncu Meryem Uzerli son görüntüsü ile hayranlarının eleştirilerinin hedefi oldu. Güzel oyuncu, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor. Ancak Meryem Uzerli'nin son halini gören takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu. Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok... İşte estetiği abartan Meryem Uzerli'nin son hali...

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü, şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncunun, "Nerede eski Meryem?" dedirten yeni yüzü sosyal medyayı ikiye böldü.

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

2011 yılında rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi, hayli büyük oldu.

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Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafından bulunmuştu.

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

Ancak Meryem Uzerli'nin son görüntüsü, şaşkınlık yarattı.

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’ye çağrı: Vazgeç artık şu sevdadan!

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor.

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