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Haberler Galeri Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener'den dobra itiraf! 'Geçmişe baktığımda keşke...'
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:57

Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener'den dobra itiraf! 'Geçmişe baktığımda keşke...'

1995 yılında kazandığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü manken Demet Şener, yıllar geçmesine rağmen, podyumun vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran bir güzellik ve zarafete sahip olan Şener, mankenlik kariyerinde 30 yılı geride bırakırken, hala sektörün en tanınan simalarından biri olarak öne çıkıyor. Son olarak, mesleğine ve hayatına dair içten açıklamalarda bulunan Demet Şener, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener’den dobra itiraf! ’Geçmişe baktığımda keşke...’

1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle sık sık gündem oluyor.

Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener’den dobra itiraf! ’Geçmişe baktığımda keşke...’

Başarılı iş kariyeriyle adından söz ettiren Şener, bir dönem podyumların tozunu attırarak dikkat çekiyordu.

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Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener’den dobra itiraf! ’Geçmişe baktığımda keşke...’

Demet Şener, herkesin takdir ettiği ve çok beğendiği mesleğinde artık 30 yılı deviriyor.

Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener’den dobra itiraf! ’Geçmişe baktığımda keşke...’

İşi ve hayatı hakkından konuşan Şener, "Yakında kariyerimin 30'uncu yılını kutlayacağım. 48 yaşına giriyorum. Benim için önemli bir yıl.

Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener’den dobra itiraf! ’Geçmişe baktığımda keşke...’

Geçmişe baktığımda 'iyi ki diyorum' 'keşkelerim' hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

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