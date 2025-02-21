Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:57
Podyumlarda 30 yılı deviriyor! Ünlü manken Demet Şener'den dobra itiraf! 'Geçmişe baktığımda keşke...'
1995 yılında kazandığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü manken Demet Şener, yıllar geçmesine rağmen, podyumun vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran bir güzellik ve zarafete sahip olan Şener, mankenlik kariyerinde 30 yılı geride bırakırken, hala sektörün en tanınan simalarından biri olarak öne çıkıyor. Son olarak, mesleğine ve hayatına dair içten açıklamalarda bulunan Demet Şener, tüm dikkatleri üzerine çekti.