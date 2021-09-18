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Haberler Galeri Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den flaş '5 çocuk' açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe'nin dileği şaşırttı!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:41

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den flaş '5 çocuk' açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe'nin dileği şaşırttı!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Her hareketiyle dikkat çeken Amine Gülşe, önceki gün BKM Maximum Uniq Açıkhava'daki etkinlikte görüntülendi. Ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuşan Gülşe, yaptığı çocuk açıklamasıyla da magazin gündemine damga vurdu.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, BKM Maximum Uniq Açıkhava'daki etkinlikte görüntülendi.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını 1 yaşındaki kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

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Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" dedi.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" dedi.

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

5 ÇOCUK AÇIKLAMASI

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" deyip kahkaha attıktan sonra "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

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