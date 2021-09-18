Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den flaş ’5 çocuk’ açıklaması! Tescilli güzel Amine Gülşe’nin dileği şaşırttı!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Her hareketiyle dikkat çeken Amine Gülşe, önceki gün BKM Maximum Uniq Açıkhava'daki etkinlikte görüntülendi. Ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuşan Gülşe, yaptığı çocuk açıklamasıyla da magazin gündemine damga vurdu.