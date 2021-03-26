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Haberler Galeri Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

babası 'in kopyası! 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü komedyen ile Türkiye güzeli , Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ekim ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu ve Eser Yenenler, dün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Mete'yi 3.715 gram olarak dünyaya getiren Berfu, aynı gün oğlunun yüzünü sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Yenenler, 1 günlük oğlunun yeni karesini de sayfasından yayınladı. Taze annenin "Evde artık 3 Eser olacak" sözleriyle yaptığı paylaşım, görenleri adeta şoke etti. Mete'nin de babası Eser Yenenler'e çok benzediğini görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:40
Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü komedyen ile Türkiye güzeli , Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ekim ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Berfu ve , dün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran , paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü. İkinci kez annelik sevinci yaşayan ise; ' 25.03.2021-13.12' mesajını paylaştı.

Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Anne de bugün sosyal medya hesabında minik oğlunun fotoğrafını paylaştı ve altına "Evde artık 3 Eser olacak ♥️ Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notunu düştü.

Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Mete bebeği görenler gözlerine inanamadı. Fotoğrafın altına "Aynı babasının kopyası" yorumları yağdı.

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