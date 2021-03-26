Mete bebek babası Eser Yenenler'in kopyası! Berfu Yenenler 1 günlük oğlu Mete'yi paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile Türkiye güzeli Berfu Yenenler, Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ekim ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu ve Eser Yenenler, dün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Mete'yi 3.715 gram olarak dünyaya getiren Berfu, aynı gün oğlunun yüzünü sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Yenenler, 1 günlük oğlunun yeni karesini de sayfasından yayınladı. Taze annenin "Evde artık 3 Eser olacak" sözleriyle yaptığı paylaşım, görenleri adeta şoke etti. Mete'nin de babası Eser Yenenler'e çok benzediğini görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu...