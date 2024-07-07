Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
07:45
Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu'nun ardından...
Metin Akpınar'a bir şok daha! Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Ardından Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra da DNA testi yaptırmıştı. Test sonucunun çıkmasının ardından Sevgi Katkıcı'nın ünlü oyuncuya yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava da sonuçlandı. Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti...