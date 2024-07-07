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Haberler Galeri Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu'nun ardından...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 07:45

Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu'nun ardından...

Metin Akpınar'a bir şok daha! Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Ardından Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra da DNA testi yaptırmıştı. Test sonucunun çıkmasının ardından Sevgi Katkıcı'nın ünlü oyuncuya yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava da sonuçlandı. Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti...

Halit TURAN
Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu’nun ardından...

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu’nun ardından...

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti.

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Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu’nun ardından...

Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da ünlü oyuncunun kızı olduğunu 21 yaşında öğrenmişti.

Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu’nun ardından...

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın test sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Metin Akpınar mahkeme kararıyla ikinci kez baba oldu! Duygu Nebioğlu’nun ardından...

DNA RAPORUNDA KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.

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