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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:24

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlatmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının resmini paylaşarak "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu son olarak, 2019 yılının ocak ayında yaptığı bir paylaşımı hesabında tekrar paylaştı. Babası Metin Akpınar'ı çizen Nebioğlu, "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

MAHKEME KARARIYLA RESMİYETE KAVUŞTU

Ünlü sanatçının ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturdu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmeler ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

KIZINDAN FLAŞ HAMLE!

Televizyon programlarına katılarak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Nebioğlu'ndan bugün flaş bir hamle geldi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ANLARSIN BU DUYGU'YU"

Nebioğlu babasının eski bir fotoğrafını paylaşarak paylaşımının altına, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" notunu ekledi.

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