Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:24

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki…’

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlatmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının resmini paylaşarak "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.