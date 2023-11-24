Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 13:33

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım! ‘Onlar sayesinde tabut ile değil, diploma ile döndüm’

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlatmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı Öğretmenler Günü paylaşımıyla dikkat çeken Nebioğlu, mesajında Metin Akpınar'dan da söz etti.