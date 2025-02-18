Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:41
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım geldi! "Ah Metin Ah! Her şeyi öğrendim!"
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Babasına karşı hissettiği öfkeyi samimi açıklamalarla dile getiren Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirdi.