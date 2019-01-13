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  • Metin Arolat herkesi şaşırttı 5 ayda 21 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

herkesi şaşırttı 5 ayda 21 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Verdiği kilolarla dikkat çeken 'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Yaklaşık 4,5 - 5 ay gibi kısa bir sürede istediği görünüme kavuşan Metin Arolat, paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafının altına şunları yazdı: Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası '21'inci kiloyu verme mutluluğu' diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem'im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan, miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp, mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah... Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim uleyn... Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle...

Giriş Tarihi: 13.01.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 16:58
Metin Arolat herkesi şaşırttı 5 ayda 21 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Aşkın Nur Yengi'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…

Metin Arolat herkesi şaşırttı 5 ayda 21 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

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Metin Arolat herkesi şaşırttı 5 ayda 21 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler

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