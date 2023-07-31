Giriş Tarihi: 31.07.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
06:25
Milli voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit! "Yüzüne asit atacağım"
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu. Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti. Oyuncu, "M.N., 'Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim' diye beni tehdit ediyor" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.