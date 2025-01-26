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Haberler Galeri Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:21

Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

Reality yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, geçtiğimiz yıllarda Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı marka işbirlikleriyle anlaşmazlığa düşmüştü. Ünlü yıldız Kanye West, o dönem serveti 400 milyon dolara düşerek milyarder statüsünü kaybetmişti. Ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde tekrar bu statüyü kazandığını belirterek servetini açıkladı!

Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

Kim Kardashian ve Kanye West, 2021 yılında resmi olarak boşandı. Dünyaca ünlü şarkıcı West, o dönem yaşadığı çalkantılı dönemi geri bıraktı.

Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

Kanye West, Ekim 2022'de Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı marka işbirlikleriyle anlaşmazlığa düşmüştü.

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Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

400 MİLYON DOLARA DÜŞMÜŞTÜ

Ünlü yıldız Kanye West, o dönem serveti 400 milyon dolara düşerek milyarder statüsünü kaybetmişti.

Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

STATÜSÜNÜ GERİ KAZANDI

Ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde tekrar bu statüyü kazandığını belirterek servetini açıkladı!

Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!

2,7 MİLYAR DOLARLA TEKRAR LİSTEYE GİRDİ

Kanye West markasıyla birlikte 2,7 milyar dolarlık servete ulaştığını duyurdu.

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