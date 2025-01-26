Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
16:21
Milyarder statüsünü kaybetmişti, geri aldı! Kanye West servetini açıkladı!
Reality yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, geçtiğimiz yıllarda Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı marka işbirlikleriyle anlaşmazlığa düşmüştü. Ünlü yıldız Kanye West, o dönem serveti 400 milyon dolara düşerek milyarder statüsünü kaybetmişti. Ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde tekrar bu statüyü kazandığını belirterek servetini açıkladı!