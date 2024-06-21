Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! "Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı" Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

İngiliz Chiara King, son dönemde çok ünlü bir isim. Tiktok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor.