Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
06:40
Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! "Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı" Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!
Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King'in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, "Chiara'nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış" dedi.