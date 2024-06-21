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Haberler Galeri Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! "Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı" Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 06:40

Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! "Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı" Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King'in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, "Chiara'nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King'in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı.

Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, "Chiara'nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış" dedi.

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Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

İngiliz Chiara King, son dönemde çok ünlü bir isim. Tiktok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor.

Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

Ancak tüm dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzünü, eski sevgilisi olan Türk işadamı Eren San ifşa etti.

Milyoner avcısı fenomenin çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Beraber olduğu erkeklere HPV virüsü bulaştırdı Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti!

'O BİR MİLYONER AVCISI'
San, "Chiara ile geçen yıl Bodrum'da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenimiz günlüklerini ele geçirmem.

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