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Haberler Galeri Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:44

Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile tescilli güzel Almeda Abazi, 6 yıl önce gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Gözde çift evliliklerinden 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Oyuncu Tolgahan Sayışman, Etiler'de kuaförde görüntülendi. Sayışman, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, girip bir saçımı sakalımı kestireyim. Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi. Lüks araçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni aldığı spor aracıyla da ilk kez görüntülendi.

Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Etiler'de kuaförde görüntülendi. Sayışman, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, girip bir saçımı sakalımı kestireyim.

Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi. Lüks araçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni aldığı spor aracıyla da ilk kez görüntülendi.

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Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Sayışman'ın otomobilinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi. Oyuncu arabası için de "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" dedi.

Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
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Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!

RADİKAL KARAR

2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, üç yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırmışlardı.

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