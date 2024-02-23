Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:44
Milyonluk aracı dikkat çekti! Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile tescilli güzel Almeda Abazi, 6 yıl önce gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Gözde çift evliliklerinden 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Oyuncu Tolgahan Sayışman, Etiler'de kuaförde görüntülendi. Sayışman, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, girip bir saçımı sakalımı kestireyim. Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi. Lüks araçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni aldığı spor aracıyla da ilk kez görüntülendi.