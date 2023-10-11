Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

İrem Derici, bir aydır aralıksız hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Harbiye Açık Hava konserinden önceki akşam zaferle çıktı. Son yılların en büyük prodüksiyonuna imza atan Derici ve ekibi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şovla İstanbul seyircisinin karşısına çıktı. Takvim'in haberine göre; İrem Derici'nin sahne şovu için tam 3 milyon TL harcandı. 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı. 'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK' İrem Derici 'Elimizden geleni yaptık, çalıştık, kazasız belasız bugünü geçirdik. Harcama kısmında ise 3 milyonu geçtik galiba, ipin ucu kaçtı' dedi. Derici, muhabirlerin aşk hayatı ve Atakan Işıktutan ilgili gelen sorularına ise, 'Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem' ifadelerini kullandı.