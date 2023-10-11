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Haberler Galeri Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:33

Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

İrem Derici, Harbiye'de konser verdi. İrem Derici, sahnesi için 3 milyon TL para harcadı. Yeni ayrıldığı Atakan Işıktutan sorulunca da, "Sahne şovumun önüne kimse geçemez" dedi.

Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

İrem Derici, bir aydır aralıksız hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Harbiye Açık Hava konserinden önceki akşam zaferle çıktı.

Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

Son yılların en büyük prodüksiyonuna imza atan Derici ve ekibi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şovla İstanbul seyircisinin karşısına çıktı.

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Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre; İrem Derici'nin sahne şovu için tam 3 milyon TL harcandı. 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı.

Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

İrem Derici "Elimizden geleni yaptık, çalıştık, kazasız belasız bugünü geçirdik. Harcama kısmında ise 3 milyonu geçtik galiba, ipin ucu kaçtı" dedi.

Milyonluk sahne! İrem Derici Harbiye Açıkhava Konseri için kesenin ağzını açtı!

Derici, muhabirlerin aşk hayatı ve Atakan Işıktutan ilgili gelen sorularına ise, "Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz.

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