Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze törenine katılan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran (Sağda) ile aile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törene Mina Başaran'ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Nişanlısı Mina Başaran'ın cenaze töreninde Murat Gezer de gözyaşlarına boğuldu. Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.