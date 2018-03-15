İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden son yolculuklarına uğurlanıyor... İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli ve Sinem Akay'ın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. Kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın birbirini teselli ettiği an yürekleri dağladı. Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı hamile olan eşinin fularını koklayarak ağladı...