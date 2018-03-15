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Son dakika: 'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor

'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden son yolculuklarına uğurlanıyor... İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybedenlerden , , ve Sinem Akay'ın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. Kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı , tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası gözyaşlarına boğuldu. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi 'nın birbirini teselli ettiği an yürekleri dağladı. Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı hamile olan eşinin fularını koklayarak ağladı...

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'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Mina Başaran'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor

'da düşen jette hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, kabin görevlisi Eda Uslu, yolculardan , , Jasmin Baruh Siloni, , Sinem Akay, ve son yolculuklarına uğurlandı. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde tören düzenlendi.

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'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Mina Başaran'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor

'ın nişanlısı , tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze törenine katılan Mina Başaran'ın babası (Sağda) ile aile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törene Mina Başaran'ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Nişanlısı Mina Başaran'ın cenaze töreninde Murat Gezer de gözyaşlarına boğuldu. Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

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'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Mina Başaran'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor

, Sinem Akay ve 'nın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'nden ikindi namazını müteakip kalkacak ve 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek.

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'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Mina Başaran'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

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Faciada hayatını kaybeden ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor
Faciada hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor

TEK KIZLARIYDI...

'ın cenaze törenine yoğun katılım bekleniyor. Mina Başaran'ın annesi ve babası tek kızlarını kaybetmenin acısını yaşıyorlar.

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Faciada hayatını kaybeden ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor
Faciada hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor

'ın annesi (Sağdaki gözlüklü) ve kardeşi Can Başaran (Soldaki gri takım elbiseli)

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Faciada hayatını kaybeden ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor
Faciada hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlanıyor

Dün 'ın cenazesini nişanlısı havaalanında karşılamıştı. Bugün gazetelere ölüm ilanı veren Murat Gezer, 'Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum beni bekle' satırları ile herkesi duygulandırdı.

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