Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti hakkında çok şey yazılıp çizildi ama gerçeği güzel oyuncu açıkladı...