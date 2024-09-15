Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
10:15
Minik 'Doğulu'nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!
4 aylık hamile olan Neslihan Atagül bir yandan çalışmaya da ara vermiyor... Güzelliğine güzellik eklenen 32 yaşındaki Neslihan Atagül son olarak İtalya'da ortaya çıkmıştı. Sosyal medya karelerine yenilerini ekleyen Neslihan Atagül'ün İtalya ziyareti iş içinmiş... Güzel oyuncu İtalya'da 'Verissimo' programına konuk oldu. Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti...