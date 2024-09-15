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Haberler Galeri Minik 'Doğulu'nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:15

Minik 'Doğulu'nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

4 aylık hamile olan Neslihan Atagül bir yandan çalışmaya da ara vermiyor... Güzelliğine güzellik eklenen 32 yaşındaki Neslihan Atagül son olarak İtalya'da ortaya çıkmıştı. Sosyal medya karelerine yenilerini ekleyen Neslihan Atagül'ün İtalya ziyareti iş içinmiş... Güzel oyuncu İtalya'da 'Verissimo' programına konuk oldu. Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti...

Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti hakkında çok şey yazılıp çizildi ama gerçeği güzel oyuncu açıkladı...

Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Eşi Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı. Söylentilerin ve skandal görüntülerin üzerinden henüz 1 yıl geçmişti ki güzel oyuncu hamile olduğunu açıkladı.

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Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

4 aylık hamile olan Neslihan Atagül bir yandan çalışmaya da ara vermiyor...

Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Güzelliğine güzellik eklenen 32 yaşındaki Neslihan Atagül son olarak İtalya'da ortaya çıkmıştı.

Minik ’Doğulu’nun cinsiyeti ortaya çıktı! Neslihan Atagül İtalya televizyonlarında bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Sosyal medya karelerine yenilerini ekleyen Neslihan Atagül'ün İtalya ziyareti iş içinmiş...

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