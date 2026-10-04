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Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden 'Ömer' ismini tercih ettiğini açıkladı...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 11:03
Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden 'Ömer' ismini tercih ettiğini açıkladı...
İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı, oğluna kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını vermesiyle gündem olmuştu. İsim tercihinin arkasındaki nedeni açıklayan Sabancı, dikkatleri üzerine çekti.