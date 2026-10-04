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Giriş Tarihi: 04.10.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 11:03

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden 'Ömer' ismini tercih ettiğini açıkladı...

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı, oğluna kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını vermesiyle gündem olmuştu. İsim tercihinin arkasındaki nedeni açıklayan Sabancı, dikkatleri üzerine çekti.

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Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...


Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı.

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

İLK BEBEK HEYECANI: ARZU ALARA
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift, 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dünyaya gelen kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla "Arzu Alara" ismini vermişti.

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Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

Kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çiftten çok geçmeden müjdeli haber gelmişti. Ailenin yeniden büyüyeceğini Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı haberle duyurmuştu.

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Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

OĞULLARI DOĞDU!

Doğumun ardından ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

Nazlı ve Hacı Sabancı, ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci bebeklerinde de aile büyüğünün adını tercih ederek oğullarına dede Ömer Sabancı'nın ismini vermişti.

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

BEBEĞİNE NEDEN 'ÖMER' ADINI VERDİ?

Oğluna dedesinin adını vererek aile geleneğini sürdüren Nazlı Sabancı, merak edilen konulardan birine ilk kez açıklık getirdi. Bebeğine neden Ömer adını verdiğine dair soruları yanıtlayan ünlü gelin, bu özel kararın arkasındaki nedeni samimi sözlerle paylaştı.

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

"KAYINPEDERİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN..."

Kayınpederi Ömer Sabancı'ya olan sevgisini dile getiren gelin Sabancı, "Çok beğendiğim bir isimdi kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Minik oğluna kayınpederinin adını koymuştu! Nazlı Sabancı neden ’Ömer’ ismini tercih ettiğini açıkladı...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

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