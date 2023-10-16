Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:36

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a dava açtı. Cüreklibatır, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesini istedi.