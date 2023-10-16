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Haberler Galeri Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:36

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a dava açtı. Cüreklibatır, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesini istedi.

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

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Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır'a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

Hürriyet'in haberine göre; Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi:

Miras kavgasında flaş gelişme! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır mirastan payını istedi!

"Levent'teki taşınmazın 3. kişilere satıldığı, bu satışla davalılar adına başkaca taşınmazın satın alındığı görülmüştür. Davalılar adına kayıtlı olan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını, malların bölüştürülmesini istiyoruz."

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