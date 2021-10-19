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Haberler Galeri Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:55

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

Genç oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in, fenomen Ala Tokel ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Ancak Engin'in, yine bir oyuncu olan Miray Daner'e gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. Daner ise Kubilay Aka ile ilişkisi bittikten sonra sessizliğini Oğulcan Engin ile bozdu. İkili hakkındaki aşk iddialarına da kanıt niteliğinde bir kare geldi. İşte Miray Daner ile Oğulcan Engin'in magazini sallayan o fotoğrafı!

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Ezgi Eyüboğlu ile biten ilişkisinden kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırdığı iddia edildi.

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

Ancak Tokel ile de uzun süreli bir ilişki sürdüremeyen Engin, gönlünü yine bir oyuncuya, Miray Daner'e kaptırdı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

İkili hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı, çift önceki akşam Derya Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül'ün doğum gününe katıldı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

Geç saatlerde de Emirgan'daki bir mekanın kapısından birlikte çıkarken Gazete Vip tarafından görüntülendiler.

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İşte taze aşıklardan ilk fotoğraf...

İddiaya göre aynı mekanda bulunan Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka da kıskançlık krizine girdi.

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