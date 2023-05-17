Giriş Tarihi: 17.05.2023 06:23
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
06:29
Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, arkadaşlarından "Cihangir'e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler" diye uyarı aldığını belirterek ekledi: "Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım"