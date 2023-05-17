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Haberler Galeri Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler
Giriş Tarihi: 17.05.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 06:29

Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, arkadaşlarından "Cihangir'e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler" diye uyarı aldığını belirterek ekledi: "Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım"

Tuba KALÇIK
Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, GÜNAYDIN'a konuştu. Bu paylaşımı sonrası ağır haraketlere maruz kaldığını belirten Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi. Tunuslu oğlu Kanat'ın babası Uzay Heparı ile olan aşkı ve kendisi hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

■ Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?
Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.

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Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

CHP ROMANTİK BİR PARTİ

■ Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...
Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim.

Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider... CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum.

Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

■ Tanışıyor musunuz kendisiyle?
Uzay hastanede yatarken ziyarete gelmişti. Aynı samimiyeti o zaman gözlerinde görmüştüm. Bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse yaparım demişti. O zaman beni ziyaret etmesini asla unutmadım.

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