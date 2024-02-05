Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:29
Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak
İtalya'da futbol oynarken attığı goller kadar lüks yaşamıyla da dikkat çeken Vincenzo Montella, kendini ödüllendirdi! 18 Haziran'da 50. Yaşını kutlayacak olan ünlü teknik direktör, kendine müthiş bir hediye aldı. Montella, 'gelmiş geçmiş en hızlı SUV' unvanına sahip olan Ferrari'nin Purosangue modelini sipariş etti. 15 saniyede 250 km hıza ulaşan ve 309 km'nin üzerinde hız yapan araç için ödenen rakam ise tam 48.5 milyon lira.