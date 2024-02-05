Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:29

Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

İtalya'da futbol oynarken attığı goller kadar lüks yaşamıyla da dikkat çeken Vincenzo Montella, kendini ödüllendirdi! 18 Haziran'da 50. Yaşını kutlayacak olan ünlü teknik direktör, kendine müthiş bir hediye aldı. Montella, 'gelmiş geçmiş en hızlı SUV' unvanına sahip olan Ferrari'nin Purosangue modelini sipariş etti. 15 saniyede 250 km hıza ulaşan ve 309 km'nin üzerinde hız yapan araç için ödenen rakam ise tam 48.5 milyon lira.

BÜLENT CANKURT
Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

Eylül 2023'te Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçen İtalya'nın eski milli futbolcusu Vincenzo Montella ile ilgili bir haberim var ama futbolla ilgili değil.

Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

Futbolculuğu döneminde lakabı 'Aereoplanino' yani 'Küçük Uçak' olan Montella'nın Türkiye'de uçmaya hazırlandığını öğrendim!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

İtalya'da oynarken golcülüğü kadar lüks yaşamıyla da dikkat çeken Montella, 'gelmiş geçmiş en hızlı SUV' unvanına sahip olan Ferrari'nin Purosangue modelini sipariş etti.

Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

15 saniyede 250 km hıza ulaşan ve 309 km'nin üzerinde hız yapan otomobil ile yakında Türkiye'de uçmaya başlayacak olan Montella, bunun için ciddi bir servet harcadı.

Montella yeni cicisine 48.5 milyon lira ödedi! ‘Küçük uçak’ karada uçacak

Yakında teslim edilecek olan aracına 1 milyon 470 bin Euro ödedi. Yani bugünkü kurla 48.5 milyon lira.

SON DAKİKA