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Haberler Galeri Morena Taraku'ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:35

Morena Taraku'ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

Fatoş Yelliler ile on yıl süren evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin, R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan türkücünün sürpriz doğum günü kutlamasını da Taraku'nun organize ettiği ortaya çıkmıştı. Morena Taraku'nun aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu olmuştu. 28 yaşındaki Taraku, hakkında çıkan aşk iddiaların ardından Nişantaşı'nda görüntülendi.

Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

Fatoş Yelliler ile on yıl devam eden evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü türkücü Berdan Mardini'nin, dünyaca ünlü Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

Mardini'nin, yakın çevresine "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği de ortaya atılan iddialar arasındaydı.

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Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

DOĞUM GÜNÜNÜ ORGANİZE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan türkücünün sürpriz doğum günü kutlamasını da Taraku'nun organize ettiği ortaya çıkmıştı.

Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

43 yaşındaki şarkıcı Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük olan Morena Taraku'nun aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu olmuştu.

Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'in haberine göre; Tüm bu iddiaların ardından Taraku, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan şarkıcı, gazetecilerle karşılaştı.

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