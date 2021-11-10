Morena Taraku’ya Berdan Mardini sorusu… Aşk iddialarına bakın ne dedi!

Fatoş Yelliler ile on yıl süren evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin, R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verirken, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan türkücünün sürpriz doğum günü kutlamasını da Taraku'nun organize ettiği ortaya çıkmıştı. Morena Taraku'nun aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu olmuştu. 28 yaşındaki Taraku, hakkında çıkan aşk iddiaların ardından Nişantaşı'nda görüntülendi.