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Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:02

Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

Geçirdiği motosiklet kazasının ardından zorlu bir tedavi ve ameliyat süreci atlatan İzzet Özilhan'ın son durumu netleşti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Özilhan'ın yürüteç yardımıyla ayağa kalktığı anlar, yakın dostunun paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazasının ardından bir süredir gözlerden uzak bir tedavi süreci geçiriyor.

Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

Kazada bacağından, elinden ve ayağından yaralanan Özilhan, tedavisi kapsamında ameliyat da geçirmişti.

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Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Özilhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk görüntü ise yakın arkadaşı Mert Ersin'in ziyareti sırasında ortaya çıktı. Ersin'in paylaşımında yer alan görüntüler, Özilhan'ın kaza sonrası devam eden iyileşme sürecine dair ilk kez fikir verdi.

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Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE YÜRÜYOR

Görüntülerde tedavisinin ardından ayağa kalktığı görülen İzzet Özilhan'ın henüz tamamen toparlanmadığı dikkat çekti. Ünlü iş insanının yürümek için yürüteç desteğinden faydalandığı görüldü. Motosiklet kazasının ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Özilhan'ın son hali, tedavisinin ve iyileşme sürecinin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

Yakın arkadaşı Mert Ersin ise Özilhan'ı ziyaretinin ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim." notunu düştü.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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