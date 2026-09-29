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Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:02
Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...
Geçirdiği motosiklet kazasının ardından zorlu bir tedavi ve ameliyat süreci atlatan İzzet Özilhan'ın son durumu netleşti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Özilhan'ın yürüteç yardımıyla ayağa kalktığı anlar, yakın dostunun paylaşımıyla ortaya çıktı.