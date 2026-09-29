Motosiklet kazası geçirmişti! İş insanı İzzet Özilhan’ın son hali ortaya çıktı: Yürüteç desteğiyle ayakta duruyor...

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE YÜRÜYOR

Görüntülerde tedavisinin ardından ayağa kalktığı görülen İzzet Özilhan'ın henüz tamamen toparlanmadığı dikkat çekti. Ünlü iş insanının yürümek için yürüteç desteğinden faydalandığı görüldü. Motosiklet kazasının ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Özilhan'ın son hali, tedavisinin ve iyileşme sürecinin devam ettiğini gözler önüne serdi.