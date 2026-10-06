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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te herkes tek yürek oldu! Hamid’in hayatında umut ışığı yandı!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:16
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te herkes tek yürek oldu! Hamid’in hayatında umut ışığı yandı!
atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikâyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Annesi Nihal Beyit'in biyolojik baba olarak işaret ettiği kişiyle canlı bağlantıda ilk kez konuşan Hamid'in tedavisi için de harekete geçildi. Hamid'i büyüten babaanne ve dedenin stüdyoya gelmesi ise duygusal anlara sahne oldu.