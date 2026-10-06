Müge Anlı ile Tatlı Sert’te herkes tek yürek oldu! Hamid’in hayatında umut ışığı yandı!

BABAANNE VE DEDEYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE BULUŞMA

Hamid'i büyüten babaanne ve dede, bu önemli gününde onu yalnız bırakmadı. Babaannesine sıkıca sarılıp başını omzuna yaslayan Hamid, gözyaşlarına hâkim olamadı. Babaannesi, "O mutlu oldu mu biz de mutlu olacağız" derken, dedesi de kapılarının Hamid'e her zaman açık olduğunu vurguladı.

Mehmet Sağbaş ise biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra sevgisinin değişmediğini söyledi. Hamid de kendisini büyüten ailesine duyduğu sevginin hep aynı kaldığını belirtti.

"SOKAĞA ATMAYACAKSINIZ"

Yayına bağlanan bir izleyici, Hamid'in 16 yaşındayken sokakta kaldığını anlattı. Hamid'in de evden çıkarıldıktan sonra bir süre dışarıda kaldığını söylemesi üzerine Müge Anlı, "Öyle milleti sokağa atıp sonra onun arkasından 'Onu yaptı, bunu yaptı' diye konuşulmaz. Sokağa atmayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Sağbaş ve ailesi ise Hamid'i yeniden yanlarına davet etti.

Programda kök hücre bağışının önemine de dikkat çeken Müge Anlı, bağışçı adayı olmak isteyen izleyicileri Kızılay'a başvurmaya çağırdı. "Hamit bir örnek. Kim bilir kaç tane Hamit var" diyerek başka hastalar için de umut olunabileceğini hatırlattı.