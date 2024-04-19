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Haberler Galeri Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 06:40

Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan programında ilginç gelişmeler yaşandı. Program sırasında Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evi bulundu. Orancı'nın kapısını çalan arkadaşı Merve Kutlay onunla konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan Orancı diyafondan "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan Dilara G. ise Adli Tıp Kurumu'ndan Uğur Dündar için çıkan rapora itiraz edeceğini açıklayarak "Tekrar DNA alınması için talepte bulunuyorum" ifadelerini kullandı. İşte olayın merak edilen tüm detayları...

Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

Müge Anlı'nın programına katılan Dilara G., babası olduğunu iddia ettiği Uğur Dündar'la ilgili konuştu: "Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora itiraz ediyor, yeni bir DNA alınması için talepte bulunuyorum"

Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan programında ilginç gelişmeler yaşandı. Program sırasında Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evi bulundu. Orancı'nın kapısını çalan arkadaşı Merve Kutlay onunla konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan Orancı diyafondan "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil.

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Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan Dilara G. ise Adli Tıp Kurumu'ndan Uğur Dündar için çıkan rapora itiraz edeceğini açıklayarak "Tekrar DNA alınması için talepte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

NE OLMUŞTU?

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. Kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.

Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.

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