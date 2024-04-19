Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

NE OLMUŞTU?

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. Kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.