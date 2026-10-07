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Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:28

Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran'ın çocukları kocaman oldu!

Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin üzerinden yıllar geçti. Sarayın koridorlarında koşturan o minik şehzadeler ve sultanlar şimdi kocaman oldu! Kimi oyunculuğa devam edip ekranların aranan yüzü oldu, kimi ise evlenip yuva kurdu. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızlarının dudak uçuklatan değişimleri...

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Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Şehzade Mustafa, Mehmet, Bayezid, Selim, Mihrimah Sultan... Dizinin üzerinden geçen yıllar, o dönemin minik yıldızlarını bambaşka insanlara dönüştürdü. Bazıları oyunculuk kariyerine tam gaz devam ederek bugünün popüler dizilerinde yer alırken bazıları ise farklı mesleklere yöneldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

"Daha dün küçücüklerdi, ne ara bu kadar büyüdüler!" diyerek zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hissedeceğiniz nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırsanız, Muhteşem Yüzyıl'ın efsanevi çocuk oyuncularının yıllar içindeki inanılmaz değişimlerine yakından bakalım...

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Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

AYDA ACAR - MİHRİMAH SULTAN

Hürrem Sultan'ın biricik kızı Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü canlandıran Ayda Acar şimdilerde kocaman bir genç kız.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Sarayın koridorlarında koşturan o minik kız, şimdilerde duru güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın aktif olarak televizyon ekranlarında görünmüyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Ayda Acar'ın şimdiki hali dizinin hayranlarına küçüklüğünden hiçbir şey kaybetmemiş yorumları yaptırıyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

YİĞİT ÜST - ŞEHZADE SELİM

Şehzade Selim'i Engin Öztürk canlandırırken küçüklüğünü ise dönemin çocuk oyuncusu Yiğit Üst canlandırıyordu.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Maltepe Üniversitesi mezunu olan Üst'ün sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf nişan fotoğrafı oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Şehzade Selim'in küçüklüğünü başarılı bir şekilde canlandıran çocuk oyuncu şimdilerde evlenmeye hazırlanan bir yetişkin.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

ERCAN CAN KARTAL - ŞEHZADE BAYEZİD

Dizinin en hırçın, en savaşçı ve asi şehzadesi Bayezid'in çocukluğunu canlandıran Erhan Can Kartal, o dönem sarı saçları ve mavi gözleriyle "Küçük Kıvanç Tatlıtuğ" olarak anılıyordu.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Erhan Can sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Teknoloji alanına yönelen Kartal'ın sosyal medyada yer alan fotoğrafları hala küçüklük halinden izler taşıyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

MELİS MUTLUÇ - MİHRİMAH SULTAN

Hürrem Sultan'ın zekasını ve güzelliğini miras alan biricik kızı Mihrimah'ın çocukluğuna hayat veren Melis Mutluç, o dönem bilmiş tavırlarıyla ekranın tozunu attırıyordu.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Mutluç, yarışmadan 200 bin TL ile ayrılmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Şimdilerde duru güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

AYBARS KARTAL ÖZSON - ŞEHZADE CİHANGİR

Hürrem Sultan'ın en küçük, en masum ve talihsiz çocuğu Cihangir'i canlandıran Aybars Kartal Özson, lüle lüle saçları ve tatlılığıyla sette herkesin maskotuydu.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Ekran başındaki milyonların kalbini eriten o minicik bebek, artık bir genç adam!

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Büyümüş ve boy atmış halini gören izleyiciler, "Zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor" demekten kendini alamıyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

ARDA ANARAT - ŞEHZADE MEHMET

Hürrem Sultan'ın ilk göz ağrısı, talihsiz Şehzade Mehmet'in gençlik yıllarını canlandıran Arda Anarat, Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızları arasında kariyerinde en büyük sıçramayı yapan isim oldu!

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Sarayın o uysal ve masum şehzadesi, yıllar içinde pek çok popüler dizinin kadrosunda yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Anarat, şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisinde "Adil" karakterinin gençliğine hayat veriyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

TUNÇ ORAL - ŞEHZADE MUSTAFA

Mahidevran Sultan'ın gözbebeği, Kanuni'nin ilk göz ağrısı Şehzade Mustafa'nın küçüklüğünü canlandıran Tunç Oral, o kocaman gözleri ve kararlı yüzüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

O sevimli çocuk, bugün yakışıklı bir delikanlı.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

Kariyerine yeni bir alanda devam eden Tunç Oral'ın şimdiki hali küçüklüğü andıran gözlerinden tanınıyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

BERKECAN AKKAYA - ŞEHZADE MEHMET

Uzun soluklu olarak devam eden Muhteşem Yüzyıl dizisinde bazı karakterler bebeklik, çocukluk ve gençlik olarak ayrı ayrı oyuncular tarafından canlandırıldı. Şehzade Mehmet de onlardan biri.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

2011-2014 yılları arasında yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu tarihine damga vuran Hürrem Sultan etrafında kurgulanmıştı.

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