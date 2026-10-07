Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran’ın çocukları kocaman oldu!

"Daha dün küçücüklerdi, ne ara bu kadar büyüdüler!" diyerek zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hissedeceğiniz nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırsanız, Muhteşem Yüzyıl'ın efsanevi çocuk oyuncularının yıllar içindeki inanılmaz değişimlerine yakından bakalım...