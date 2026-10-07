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Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran'ın çocukları kocaman oldu!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:28
Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk oyuncuları şimdi ne yapıyor? Hürrem ve Mahidevran'ın çocukları kocaman oldu!
Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin üzerinden yıllar geçti. Sarayın koridorlarında koşturan o minik şehzadeler ve sultanlar şimdi kocaman oldu! Kimi oyunculuğa devam edip ekranların aranan yüzü oldu, kimi ise evlenip yuva kurdu. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızlarının dudak uçuklatan değişimleri...